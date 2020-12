A Paciano si saluta l'anno vecchio e si dà il benvenuto a quello nuovo con il suono delle campane

Le campane di Paciano saluteranno l'arrivo del nuovo anno. Allo scoccare della mezzanotte le campane della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, faranno sentire la loro voce per un congedo collettivo da questo difficile e complicato 2020 e per accogliere il 2021.

L’idea è nata nella chat whatsapp autogestita degli abitanti di Paciano. Una piazza virtuale dove ci si scambia messaggi e si commentano i fatti più rilevanti della comunità.

E proprio durante lo scambio di auguri in vista del Capodanno, a qualcuno è venuta l’idea, abbracciata poi dalla maggior parte degli amici, di far suonare le campane a festa nella notte di San Silvestro. Anche per salvaguardare il benessere degli amici a quattro zampe e avendo un occhio di riguardo all’ambiente.

Come l’allestimento delle luminarie e la decorazione del centro storico con le ghirlande “fatte in casa”, questa iniziativa dimostra la volontà della comunità pacianese di partecipare attivamente alla vita del borgo.