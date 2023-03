Jago, simpatico cucciolo di 1 anno cerca casa: come fare per adottarlo

Jago compie un anno e non ha una famiglia e una casa. È l’annuncio sui social per cercare una famiglia per “un cagnolino stupendo, allegro, giocoso, buono con tutti sia umani sia altri cani di ambo i sessi”.

“Diteci che cosa non va in questo cagnolino? È un amore di cane eppure l’unica chiamata ricevuta è stata quella di adottarlo per tenerlo chiuso in un box per almeno 8 ore al giorno – si legge nel messaggio - Jago è sterilizzato, chippato, vaccinato ed è una taglia media contenuta sui 15 chili con qualche chilo di troppo, anche!”.

La richiesta è per una “famiglia che ha intenzione di considerarlo membro integrante, che abbia voglia di dare e ricevere amore, se dovessero esserci altri cani in casa lui ne sarebbe contento, anche i bambini se educati potrebbero essere i migliori amici di questo dolcissimo cagnolino” conclude il messaggio.

Jago si trova in Umbria, ma verrà affidato in zona o al centro Nord Italia dopo questionario conoscitivo e colloquio pre e post affido. Per info: 329 695 8055, 338 391 8193, 3498047157 solo dopo un messaggio di presentazione.