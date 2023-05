Caduceo d'oro, un premio e un riconoscimento per i farmacisti di lungo corso

Una giornata per celebrare la professione e festeggiare gli iscritti di lungo corso. L’Ordine dei farmacisti della Provincia di Perugia celebra la sua giornata più importante domenica 28 maggio, a partire dalle ore 9, presso l’auditorium dell’Hotel Giò in via Ruggero d’Andreotto 19 a Perugia.

Si tratta della prima edizione del “Caduceo d’oro” dedicato ai farmacisti: saranno presenti per l’occasione i membri del Consiglio dell’ordine della Provincia di Perugia, i rappresentanti della federazione nazionale, nonché i rappresentanti di categoria e delle Istituzioni.

Nel corso dell’evento verranno premiati gli iscritti da 40, 50 e anche 60 anni che hanno dedicato la loro vita all’esercizio della professione ed alcuni farmacisti che si sono particolarmente distinti nel corso della propria attività; verranno inoltre ricordati i farmacisti che sono recentemente scomparsi.

In programma, infine, alcuni premi speciali che verranno svelati solamente durante l’incontro. Momento particolare andrà in scena in occasione della cerimonia del “giuramento del farmacista” che sarà dedicata ai nuovi iscritti.