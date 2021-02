Coronavirus, la Regione stanzia 3 milioni di euro per il bonus baby sitter

Le famiglie potranno usufruire di un contributo di 400 euro, elevato di 100 euro per ogni figlio a carico sempre di età non superiore ai 12 anni

Tre milioni di euro dalla Regione Umbria per il bonus baby sitter a sostegno delle famiglie con bimbi piccoli in casa e con scuole e servizi per l'infanzia chiusi: le famiglie potranno usufruire di un contributo di 400 euro, elevato di 100 euro per ogni figlio a carico sempre di età non superiore ai 12 anni. Il beneficio sarà riservato ai nuclei familiari con reddito Isee fino a 50 mila euro e in cui tutti e due i genitori siano impegnati in attività lavorativa, sia dipendente che autonoma.

"Nella consapevolezza delle difficoltà che le famiglie stanno affrontando a causa della diffusione del virus e delle necessarie conseguenti misure restrittive, oltre ad una continua interlocuzione con il Governo nazionale che dovrà fare la sua parte su questo tema con 10 milioni di euro di fondo dedicato come già da noi richiesto, abbiamo destinato come Regione 3 milioni di euro per finanziare un bonus baby sitter" ha affermato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, al termine della seduta di Giunta durante la quale sono stati adottati, in una specifica delibera, i criteri per la concessione del bonus baby-sitting.

Per questo intervento, grazie alla riprogrammazione del Fondo Sociale Europeo, è stata individuata una disponibilità finanziaria iniziale di 3 milioni di euro. Si tratta di una iniziativa che va nella direzione di un sostegno diretto e concreto alle famiglie, duramente colpite dagli effetti dell’emergenza in atto.

"Continueremo a sostenere le giovani generazioni e le loro famiglie – concludono la presidente Tesei e l’assessore Agabiti - nella consapevolezza che ogni risorsa spesa in questa direzione è una risorsa investita nel nostro futuro e in quello della nostra comunità regionale".

Al momento sono ancora disponibili i due avvisi per la concessione di borse di studio per gli studenti delle scuole primarie e secondarie, e il rimborso delle spese sostenute per i servizi socio-educativi relativi ai bambini da zero a sei anni.