Lavori urgenti alla Comparozzi e una fogna disastrata, approvati debiti fuori bilancio

Il consiglio comunale di Perugia, con i voti a favore della maggioranza ed i voti contrari dell’opposizione, ha approvato la pratica sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Approvati debiti per un importo complessivo di 6.318,81 euro conseguenti a sentenze giudiziarie.

Un'altra voce, per un importo complessivo di 78.869,07 euro derivanti dai lavori di somma urgenza sull’edificio scolastico Comparozzi in via del fosso, presso la Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” di Ponte Valleceppi e per il ripristino, causa rottura, di un tratto di rete fognaria acque meteoriche in via Modena.