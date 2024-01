Beni confiscati alle mafie, c'è il bando per l'affidamento di immobili e terreni

È stato pubblicato l’avviso riservato a enti e associazioni cui assegnare, a titolo gratuito, ai sensi del codice antimafia, beni immobili confiscati in via definitiva, per la realizzazione di progetti di prevenzione, cura e riabilitazione in materia di dipendenze comportamentali e da sostanze.

La scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione al 1° marzo 2024. Il testo integrale dell'avviso pubblico, unitamente a tutta la relativa documentazione, è consultabile e scaricabile dal sito dell' Agenzia Nazionale .

I beni confiscati, tutte le proprietà sono si trovano in via Cortonese, si trovano a Umbertide e si tratta di un’abitazione indipendente per un valore di 300mila euro e due terreni per un valore di 36.775 e di 143.318 euro.