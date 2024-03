Imprenditore illuminato che coniuga impresa, sostenibilità e cultura: consegnato ad Antonio Campanile il Baiocco d'Oro

Consegnato il Baiocco d’oro del Comune di Perugia al Cavaliere del Lavoro Antonio Campanile. Ad accogliere il presidente della Saci Industrie spa di Ponte San Giovanni c’erano il sindaco Andrea Romizi e l’assessore al bilancio Cristina Bertinelli. Presenti familiari e amici dell’imprenditore, il vicedirettore di Confindustria Umbria Luca Angelini, gli ex direttori Biagino Dell’Omo e Aurelio Forcignanò e l’ex presidente Mario Fagotti, i consiglieri comunali Paolo Befani, Michele Cesaro e Roberta Ricci e il presidente della Pro Ponte, Antonello Palmerini.

L’assessore Bertinelli, che ha promosso l’iniziativa, ha ricordato che Antonio Campanile è un “imprenditore illuminato” di terza generazione e che sta crescendo la quarta, rappresentata dai figli Filippo, Alessandro e Lorenzo. La sua azienda è “un modello non solo per i numeri in termini di addetti e fatturato, ma anche per la ricerca di una sostenibilità ad ampio spettro”.

“Ho subito condiviso la richiesta di attribuire una delle più importanti onorificenze della città di Perugia a un uomo come Antonio Campanile, esempio di come si possano raggiungere importanti traguardi professionali e diventare un sicuro riferimento per una comunità mantenendo un saldo legame con il territorio e con la sua cultura”, ha detto il sindaco Romizi.

Tra le motivazioni alla base del conferimento del Baiocco d’oro, le “indiscusse capacità imprenditoriali” con cui Campanile ha guidato la Saci rendendola una realtà produttiva e commerciale apprezzata a livello nazionale ed europeo. A ciò si aggiunge “l’impegno per lo sviluppo del territorio”, esplicato a vari livelli.

Antonio Campanile ha detto di considerare il riconoscimento ricevuto dall’amministrazione comunale come “un premio per l’azienda di cui sono parte, per chi mi ha preceduto e per chi ha collaborato con me rendendo possibile il successo del gruppo”.