Avvocati al voto, in due si sfidano per la carica di presidente della Camera penale "Fabio Dean" di Perugia

Due candidati presidenti per la Camera penale “Fabio Dean” di Perugia. I due avvocati che si sfidano per la poltrona di presidente sono Luca Gentili e Francesco Falcinelli. Sono 83 gli avvocati chiamati al voto per le elezioni che si terranno il 13 febbraio.

Sostengono l’avvocato Francesco Falcinelli, già presidente della Camera in passato, gli avvocati Marco Brusco, Barbara Di Nicola, Franco Libori, Maria Mezzasoma, Ubaldo Minelli, Michele Morena, Aldo Poggioni e Massimiliano Sirchi. Il programma elettorale punta sul rafforzamento del ruolo e della funzione del difensore attraverso corsi per penalisti, rapporti con l’Università e la magistratura, tramite un tavolo istituzionale, interventi correttivi al processo penale telematico, una maggiore comunicazione esterne e riconoscimento di uno spazio per la Camera Ppnale all’interno degli uffici giudiziari.

L’altro candidato, l’avvocato Luca Gentili, è sostenuto dai colleghi Alberto Catalano e Mattia Masotti (attualmente consiglieri della Camera), Elena Ferrara, Simona Fratini, Silvia Lorusso, Alessandro Ricci, Valeriano Tascini e Gianfranco Virzo. “Di certo sono molti i problemi che ci riguardano da vicino e nel nostro territorio sono molte le battaglie da portare avanti – scrive Luca Gentili in una lettera aperta ai colleghi iscritti - la Sorveglianza e i diritti dei detenuti, il ruolo del difensore d’ufficio, le recenti riforme, gli spazi di lavoro e altro ancora. Ci sarà da rimboccarsi le maniche per il bene di tutti i penalisti perugini, uniti e non divisi”.