Vittorio Sgarbi ad Assisi: a caccia di tesori nella bottega Affiliati

La bottega Affiliati di Assisi è un vero e proprio scrigno di tesori, un luogo dove l’arte non è solo esposta ma prende vita. Il celebre critico Vittorio Sgarbi, noto per il suo occhio esperto e la sua passione per il bello, ha visitato questo laboratorio artistico proprio ieri, martedì 26 marzo, lasciando attoniti gli scultori per il suo arrivo inaspettato.

Attraversando le tre ampie stanze piene di sculture in marmo, Sgarbi ha reso omaggio alla creatività e all’artigianalità che definiscono questo spazio unico.

L'atelier, situato ai piedi della città dove in passato sorgeva una cava di pietra rosa, è noto per la sua tradizione scultorea che perdura attraverso l’opera e gli insegnamenti di un maestro contemporaneo. Il fondatore della bottega, Matteo Peducci, è un artista che ha saputo unire la tradizione alla modernità.

Formatosi presso la prestigiosa Accademia di Belle Arti di Carrara, Peducci ha portato con sé l’eredità dei grandi maestri del Rinascimento, interpretandola attraverso le tecniche moderne e una sensibilità unica.

Il suo atelier non è solo un luogo di lavoro, ma una vera e propria bottega dove la pietra viene trasformata in opere d’arte che testimoniano l’unione tra la bellezza naturale dei materiali e il genio creativo umano.

La visita di Sgarbi enfatizza il ruolo cruciale di questi santuari artistici, veri incubatori di bellezza, dove l’arte trascende i confini dei musei per pulsare nella quotidianità. La bottega di Peducci si afferma come un baluardo di eccellenza, un luogo dove l’arte è non solo preservata ed esaltata ma anche in continua evoluzione.