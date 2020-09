Il Poverello d'Assisi, la sua vita diventa un cartone animato (il primo in assoluto) per bimbi e famiglie

La storia, le sofferenze, i miracoli e il messaggio universale di San Francesco d'Assisi, già immortalate in film di grande spessore, saranno gli ingredienti del primo e storico cartone animato sul Poverello. La presentazione è prevista per il 18 settembre alle 18.30, nell'ambito della manifestazione “Il cortile di Francesco”. La speciale animazione è una produzione Enanimation in collaborazione con Rai Ragazzi e verrà proiettata in esclusiva per i partecipanti all'evento. All'incontro parteciperanno il Direttore Rai per il Sociale, Giovanni Parapini, e il Direttore di Rai Ragazzi e Genere Kids, Luca Milano.

Il cartone animato rivolto a bambini e famiglie, presenta alcuni momenti della vita e della testimonianza di san Francesco nella cornice del suo incontro con il Sultano d'Egitto Malik al-Kamil a Damietta nel 1219. La vita in povertà, l'incontro con i lebbrosi, superando le paure, nonostante i rischi, quello con il lupo, che da belva feroce può diventare un amico, la rinuncia a tutto per vivere a disposizione del prossimo, il coraggio irragionevole di fronte al fuoco, sorprendono e quasi affascinano il sultano, che ascolta Francesco e gli fa salva la vita. Il cartone animato verrà trasmesso su Rai 1 e su Rai Gulp domenica 4 ottobre e verrà proiettato in anteprima assoluta nei giorni del Cortile di Francesco sulla piazza inferiore di san Francesco.