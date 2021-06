Deruta: iniziano i lavori di asfaltatura di via Tiberina, il plauso della Lega

I lavori interesseranno il tratto di via Tiberina dall’ex cinema al consorzio in prossimità di via Pisacane

Sono iniziati i lavori di asfaltatura in via Tiberina e la Lega Umbria esprime il "plauso all’amministrazione comunale guidata da Michele Toniaccini, perché dopo anni di attesa sono finalmente iniziati i lavori asfaltatura in via Tiberina" attraverso il commissario di sezione di Deruta, Torgiano e Collazzone Luciano Capoccia, il vice commissario Benedetto Dorato e il consigliere comunale Eleonora Todini.

I lavori interesseranno il tratto di via Tiberina dall’ex cinema al consorzio in prossimità di via Pisacane. Per arrecare meno disagi possibili alla popolazione, il traffico sarà regolato da un semaforo.

"Da mercoledì scorso presso la tensostruttura allo stadio comunale, è partita la vaccinazione con i medici di base - conclude Luciano Capoccia - La Lega riconosce l’ottimo lavoro svolto da questa amministrazione nella gestione del contenimento della pandemia".