Un logo e partecipazione attiva, l'Asd Gualdo-Casacastalda sostiene la Lega italiana per la lotta alla fibrosi cistica

La Asd Gualdo-Casacastalda ha deciso di sostenere la Lega italiana per la lotta alla fibrosi cistica.

“Nel percorso di sviluppo della scuola calcio, del settore giovanile e della prima squadra – si legge in una nota – la società ritiene aspetto fondamentale per la crescita sportiva, sociale, personale, educativa e morale dei suoi atleti e della comunità, l’adoperarsi fattivamente, dando supporto a chi si occupa di sostenere la raccolta fondi destinata alla ricerca scientifica in campo medico”.

In primo luogo la società sportiva intende sensibilizzare i propri membri e la collettività tutta collaborando con le associazioni istituite, a partire dal sostegno alla Lega nella raccolta fondi per la ricerca su una delle malattie genetiche più diffuse al mondo organizzando campagne informative, webinar, eventi sportivi e non solo, che possano coinvolgere anche le altre realtà disciplinari, sia a livello territoriale che regionale.

“Al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica, le maglie da gioco vedranno stampato il logo dell’associazione – conclude la società sportiva - Sui profili social Asd Gualdo Casacastalda troverete il video da noi realizzato. Auguriamo ai nostri tesserati e a tutto il movimento calcistico umbro un anno ricco di soddisfazioni sportive e pieno di solidarietà verso il prossimo”.