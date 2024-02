Art Bonus, l'antico manoscritto di Piccolpasso è salvo: sarà restaurato

Il Comune di Perugia annuncia che "è stata raggiunta la somma necessaria per il restauro con Art Bonus del manoscritto della Biblioteca Augusta “Il primo libro delle piante et ritratti delle città e terre dell’Umbria” di Cipriano Piccolpasso, grazie alla donazione da parte del Lions Club della città di Perugia".

Palazzo dei Priori evidenzia che "si tratta di un manoscritto cartaceo, datato all’anno 1579, di 136 carte e mm 320 x 430, composto di bifogli sciolti, non rilegato, che contiene il 'primo libro delle piante et ritratti delle città e terre dell'Umbria sottoposte al governo di Perugia co' suoi discorsi apresso et relationi a luogo per luogo hora rimesse insieme da Cipriano Piccolpasso della terra di Durante'. Il manoscritto prosegue il Comune - è in pessime condizioni di conservazione, scucito, con alcune carte macchiate e strappate, forate dagli inchiostri, con sospetta acidità o ossidazione".

Grazie all'Art Bonus "si prevede un restauro totale, con smontaggio, pulitura a secco, lavaggio e deacidificazione, ricollatura, risarcimento delle lacune, sutura degli strappi, velatura e rammendo della piega; è proposta la realizzazione della cucitura dei fascicoli e di una nuova legatura".