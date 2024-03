Art Bonus Perugia, inizia il restauro dell'affresco di Castel d'Arno

Il Comune di Perugia annuncia con una nota che "sono iniziati i lavori di restauro dell’Affresco di Castel d'Arno, bene inserito nel progetto Art Bonus Perugia e finanziato grazie alla donazione di Antonello Palmerini con la sua azienda Oleodinamica e Autoricambi Srl".

Il team di Art Bonus, prosegue Palazzo dei Priori, "ha effettuato un sopralluogo presso il sito dei lavori per monitorare lo stato di avanzamento delle operazioni all’affresco, posizionato sulla controfacciata della porta d’ingresso del castello. L'opera è esposta agli agenti atmosferici, ha subito delle esfoliazioni su tutta l’area affrescata e presenta ampie zone di caduta degli strati preparatori con le pietre della muratura a vista. Sull’affresco sono raffigurate una Madonna con Bambino (ormai quasi completamente cancellati) e le Sante Lucia e Caterina d’Alessandria.

"La prima fase del lavoro è stata quella della depolveratura, con l’eliminazione delle ragnatele e degli strati di polvere superficiali - spiega la restauratrice Rui Sawada- e dopo aver fatto il rilevamento fotografico con la documentazione dello stato dell’opera, ho eseguito una messa in sicurezza delle parti dell’affresco in pericolo di caduta. L’intervento successivo per il restauro è il consolidamento degli strati superficiali e di profondità, poi continuerò con delle stuccature ed eseguirò delle puliture sia meccaniche sia attraverso dei solventi".

Il mecenate Antonello Palmerini, anche presidente della associazione Pro Ponte, evidenzia il Comune, "è uno dei mecenati più attivi della città di Perugia. L’imprenditore aveva già donato nel 2016 per il Monumento ai Caduti di Ponte San Giovanni; nel 2019 per la Fonte di san Francesco di Ponte San Giovanni e i Dipinti di Palazzo Conestabile della Staffa; nel 2021 per la Peschiera di San Matteo degli Armeni e per il Monumento ai Caduti del XX Giugno. Stavolta la sua scelta è ricaduta sull’affresco di Castel d’Arno".

"Dietro le donazioni effettuate tramite Art Bonus c’è la volontà di dare attenzione al patrimonio storico-culturale della città e di dare valore al territorio dove ormai lavoriamo da tre generazioni - sottolinea Palmerini - . Per Castel D’Arno, in particolare, c’è il desiderio di lasciare una traccia in ricordo di un collaboratore, nonché amico Fausto Santucci, molto affezionato al contesto ambientale degli Arnati".