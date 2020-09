Torna libera la facciata del Morlacchi, completata la manutenzione straordinaria grazie all'Art Bonus e Cucinelli

Completata la manutenzione straordinaria della facciata del Teatro Morlacchi effettuata grazie a Brunello Cucinelli con l’Artbonus

Oggi la facciata sarà visibile in tutta la sua bellezza dopo gli interventi di restauro e risanamento della facciata con il rifacimento della pavimentazione della platea, la sostituzione delle poltrone, più attuali e comode, il rifacimento del palcoscenico già terminati, e infine, la riqualificazione della facciata esterna.

Il Teatro Morlacchi è un bene inserito all’interno di Art Bonus. Attraverso donazioni del Mecenate Brunello Cucinelli, e insieme ai finanziamenti da parte del Comune, è stato possibile concludere le due fasi dei lavori di riqualificazione.

Grazie ad economie di spesa sarà possibile procedere ad interventi sullo stabile nel lato di via del Verzaro e via del Cotogno, in cui sono previsti interventi di intonacatura e tinteggiatura nonché interventi di rifacimento degli infissi del teatro.