Arriva la Superluna di Fragola: quando e come vederla anche in Umbria

Spettacolo in cielo nella serata di oggi (giovedì 24 giugno) con la 'Superluna di Fragola', l'ultima Superluna del 2021. Anche in questo mese si verificherà dunque la coincidenza tra plenilunio (luna piena) e perigeo lunare (la minore distanza tra la Terra e il suo satellite), che farà apparire il disco lunare più grande e brillante del solito rendendolo ancora più magico.

QUANDO E COME VEDERLA - Chiamata Superluna di Fragola non per il suo colore, ma per la nominazione che li era stata data dai nativi d'America (in onore della stagione di raccolta delle fragole, che negli Stati Uniti nordorientali e in parti del Canada orientale avveniva proprio nel mese di giugno), sarà visibile in tutta l’Italia a partire dalle ore 20.40 oppure da un po' più vicino grazie a Virtual Telescope, che con i suoi strumenti mobili riprenderà l'evento.

LE LUNE DEI NATIVI AMERICANI - Gennaio: Luna del Lupo. Febbraio: Luna della Neve, in alcune tribù Luna della Fame. Marzo: Luna del Lombrico, ma tribù più settentrionali la chiamavano invece Luna del Corvo Luna del Corvo. Aprile: Luna Rosa, in alcune tribù Luna dell'Uovo o del Pesce. Maggio: Luna dei Fiori, ma altri possibili nomi sono Luna del Latte o Luna della Semina del Mais. Giugno: Luna delle Fragole. Luglio: Luna del Cervo, animale che in questo mese vede spuntare sulla fronte le corna, ma altri nomi erano Luna dei Tuoni o Luna del Fieno. Agosto: Luna dello Storione (presente nei Grandi Laghi e in altri grossi bacini, era più facile da catturare in questo periodo), ma anche Luna del Masi Verde e Luna del Grano. Settembre: Luna del raccolto. Ottobre: Luna del Cacciatore o Luna del Sangue. Novembre: Luna del Castoro o Luna Ghiacciata. Dicembre: Luna Fredda o Luna delle Notti Lunghe.