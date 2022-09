Porta Pesa, iniziate le operazioni di rimozione dei ponteggi sull'Arco dei Tei: il 13 settembre riapre via Pinturicchio

Sono iniziate le operazioni di rimozione del ponteggio per il restauro dell’arco di Porta Pesa (o arco dei Tei), effettuato nell’ambito del progetto Art Bonus.

Fino al 12 settembre permangono il divieto di transito delle auto nel tratto sottostante l’arco e il doppio senso di marcia in via Pinturicchio nel tratto compreso tra piazza Fortebraccio e via del Roscetto (i veicoli diretti in via del Roscetto possono accedere esclusivamente da piazza Fortebraccio – via Pinturicchio).

Da martedì 13 settembre, quindi, è previsto il ripristino dell’ordinario regime di circolazione veicolare su via Pinturicchio con transito sotto l’arco.