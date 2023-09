“Anima Ponte”, tutto pronto per l’evento dedicato ai bambini per salutare l’estate e animare le periferie

Tre appuntamenti dedicati ai bambini e ai ragazzi per animare le periferie. È tutto pronto per la seconda edizione di “Anima Ponte”, progetto nato dalla prima esperienza del Festival della Narrazione, promosso dall’associazione Futuro Ponte e organizzato dal Consorzio Auriga (che vede Polis cooperativa sociale tra i soggetti attuatori).

Tre eventi pensati per salutare l’estate e il ritorno alle attività scolastiche e lavorative, con Ponte Pattoli che torna ad animarsi. “Si tratta di un momento aggregativo per famiglie. Tre eventi divisi per fascia d’età che ha nell’anfiteatro dietro la scuola il suo cuore pulsante – ricorda Cristiano Schiavolini, educatori Polis – Il 15 e il 22 settembre, alle ore 18, ci saranno momenti di narrazione con storie di fine estate e laboratori artistico-creativi. A ottobre per gli incontri con gli scrittori, invece, ascolteremo Giovanni Dozzini che parlerà del suo nuovo romanzo ‘Il prigioniero americano’ con gli studenti delle medie”.

Gli appuntamenti gratuiti per bambini e ragazzi di tutte le età sono organizzati dall’associazione Futuro Ponte di Ponte Pattoli con l’intento di contribuire a costruire una comunità educante nel quartiere. “Vogliamo creare legami, animare le periferie e coinvolgere i ragazzi – afferma Nadia Riccini, presidente dell’associazione Futuro Ponte – C’è assoluto bisogno di raccontare l’amicizia, la solidarietà, andare oltre le apparenze, con la speranza di aiutare a prevenire e contrastare la diffidenza verso gli altri e l’emarginazione. Il successo delle precedenti iniziative ci spinge a proseguire su questa strada”.