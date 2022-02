Gli “Amici del Malawi” lanciano un S.O.S. per le popolazioni colpite dalla tempesta tropicale Ana, ecco come contribuire

Un grido di aiuto parte da una terra lontana, ma profondamente legata alla nostra grazie a un legame quarantennale di amicizia e collaborazione: la diocesi di Zomba e quelle limitrofe in Malawi, dove la diocesi di Perugia-Città della Pieve è impegnata nell’ambito della cooperazione internazionale. “E’ da giorni – spiega don Marco Briziarelli, il presidente dell’associazione “Amici del Malawi”, – che la terra rossa del Malawi è flagellata, nella zona sud del Paese, dalla tempesta tropicale Ana. Ad oggi sono stati colpiti in totale 187.930 nuclei familiari, pari a circa 845.685 persone che sono di fatto sfollate. Sono stati registrati 32 morti, 147 feriti e 20 persone scomparse”. A testimoniare i fatti le immagini molto forti inviate dai collaboratori diocesani al momento sul posto.

Quello che è richiesto sono azioni tempestive. Don Marco Briziarelli rivolge un appello alla comunità diocesana perugino-pievese, quello “di non far mancare la sua solidarietà e generosità alle popolazioni del Malawi ancora una volta duramente provate dall’ennesima pesante calamità naturale”, aggiungendo: “Vi lasciamo delle immagini che si commentano da sole e chiediamo a tutti un aiuto per poter attivare insieme alla Diocesi di Zomba e il Governo malawiano azioni efficaci e tempestive”.

Danni alle opere costruite dalla missione perugino pievese

Una delle opere realizzate dagli “Amici del Malawi”, l’asilo OrphanCare di Chalera, sottolinea il sacerdote, “ha subito danni significativi ai quali stiamo già provvedendo. I messaggi e le richieste di aiuto che ci pervengono sono tante e giornaliere, unitamente alle richieste di preghiere. Il nostro popolo amico malawiano è davvero stanco, ma come sempre nella piena difficoltà è capace di donarci un sorriso di speranza”.

Nell’occasione si ricorda che la cooperazione degli “Amici del Malawi” è rivolta da diversi anni a sostenere le popolazioni della Diocesi di Zomba in ambito socio-sanitario, con la creazione di ospedali e centri medici e di distribuzione farmaci; educativo-formativo, con un attivo politecnico per l’avviamento di giovani nel settore artigianale e con diversi asili-scuole materne per orfani e minori in gravi difficoltà.

“Speriamo che questa tempesta tropicale – evidenzia don Marco Briziarelli – non blocchi lo sviluppo delle nostre opere portate avanti fino ad oggi con validi esperti e numerosi volontari, anche giovani, che giungono periodicamente dall’Italia in Malawi, ospitati presso la nostra struttura di accoglienza ‘Casa Perugia’. È un progetto di cooperazione internazionale condiviso, avviato con il supporto della nostra Chiesa diocesana e grazie alla generosità di molti privati benefattori, imprenditori e Istituzioni civili umbre che hanno aderito e collaborato nel corso degli anni”.

Un progetto, conclude il presidente degli “Amici del Malawi”, che “permette ogni anno, in estate, a diversi giovani di fare esperienza di volontariato in ambito caritativo e missionario all’estero, soprattutto dà loro l’opportunità di mettere in pratica il Vangelo e di avvicinarsi al Signore facendosi carico dei più ‘piccoli’”.

Quanti vogliono contribuire ad aiutare le popolazioni del Malawi posso aderire alla campagna:

Emergenza TempestaTropicale ANA,

Conto Corrente intestato a: Associazione Amici del Malawi Onlus; Causale: Sostegno Emergenza ANA.

IBAN: IT 37 L 05216 03001 000003000735

https://www.amicidelmalawiperugia.it/?page_id=29