Alluvione: pale, badili e stivali per i volontari dell'Emilia Romagna: tre amici e una foto, così nasce la raccolta

L'iniziativa è nata da un gruppo di amici che hanno deciso di dare un aiuto alle popolazioni dell'Emilia Romagna, colpite dall'alluvione. E' bastata una foto per far scattare la molla. E la macchina di organizzazione si è messa subito in moto. Obiettivo, raccogliere materiale utile a chi sta lavorando giorno e notte per liberare le città dal fango e dai detriti. Ad accendere la scintilla, come detto, è stata una foto che Fabio Bianchi ha ricevuto dal suo amico, vicino di casa, con i figli che spalavano il fango. Colpito dall’immagine (utilizzata poi per la grafica della locandina ), Fabio ha subito coinvolto altre persone per mettere in piedi una raccolta mirata a ciò che occorre nell’immediato ed è stato richiesto dagli abitanti del luogo. Cosi Fabio con Michele Brenzacchi e Federico Raspa hanno messo in piedi anche l’aspetto della logistica. "Abbiamo percepito quanto tutta la popolazione sia coinvolta nel più veloce ripristino delle zone colpite - afferma Fabio- ecco perché urge raccogliere il più elevato quantitativo e consegnarlo immediatamente".

Pale e badili, guanti da lavoro, prodotti per la pulizia della casa, stivali in gomma, pane e affettati confezionati, pellicola in alluminio per confezionamento di cibi. Queste le richieste.

Grazie alla sensibilità di alcuni imprenditori locali sono stati messi a disposizione ambienti per la raccolta e mezzi per il trasporto di quanto sarà donato. La raccolta è prevista l'1 giugno, dalle 17 alle 21.30, in via delle Comunicazioni 20, a Balanzano “Siamo fiduciosi di raccogliere tanto materiale e siccome siamo convinti che la popolazione umbra sia immensamente solidale - l’appello di Fabio - chiediamo anche la disponibilità ai proprietari di furgoni per il trasporto dei beni fino alle zone colpite qualora i mezzi già messi a disposizione non dovessero risultare sufficienti”.

La partenza per l’Emilia Romagna con il materiale raccolto sarà il giorno successivo il 2 giugno6, da Balanzano. Per maggiori informazioni, 339.7314346 – 333.4646080 .