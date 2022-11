Fontivegge, stretta sull'alcol: la nuova ordinanza del sindaco, i divieti e le regole

Nuova ordinanza anti alcol a Fontivegge. Il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, ha firmato il provvedimento (il numero 1378 del 3 novembre 2022).

Ecco le regole e i divieti, in vigore dal 4 al 20 novembre.

il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro/lattine ai titolari di esercizi di vicinato, ai titolari di distributori automatici (ex d.lgs. n. 114/98) e agli esercenti il commercio su aree pubbliche, operanti nella zona di Fontivegge, dalle ore 20 alle ore 6 del giorno successivo, uniformemente al divieto già imposto ai pubblici esercizi con provvedimenti del 5 aprile 2012 e 4 giugno 2014.

il divieto di detenzione di bevande alcoliche su area pubblica per il consumo immediato ai soggetti fruitori dell’area di Fontivegge, dalle ore 16 alle ore 6 del giorno successivo stante anche il ripristino dell’ora legale.

La violazione dell’ordinanza, sottolinea, il Comune di Perugia, "comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 450 euro (con facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante pagamento di tale somma), fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali".

L'ordinanza anti alcol riguarda: via Angeloni, via Bellocchio, via Canali, via Campo di Marte, via Cortonese, via Curtatone e Montanara, via della Ferrovia, via Fontivegge, via del Macello, via Martiri dei Lager, via Pievaiola, via Settevalli, via Sicilia, via Simpatica, via Luisa Spagnoli, piazza Vittorio Veneto.