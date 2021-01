Si smonta l’alberone di piazza IV Novembre. Un onorato servizio completato con decoro.

Da stamane, sotto una tramontana che taglia la faccia, operai al lavoro per lo smontaggio del colossale albero di Natale che, una volta tanto, non ha fatto discutere, suscitando sterili e pretestuose polemiche. Forse, con la pandemia in atto, la voglia di perdersi in diatribe è passata un po’ a tutti.

L’albero era bello, ben illuminato, ha battuto il record di altezza. Nessuno ha misurato, ma ci fidiamo delle dichiarazioni di qualche amministratore.

Quel che conta è che (il vegetale sintetico) abbia svolto dignitosamente il proprio ruolo. Forse, una volta tanto – rispettando una vecchia lagna perugina – nelle festività del 2021 si potrà giustamente dire: “Meglio quello dell’anno scorso”.