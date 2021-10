L’assisiate Centro Internazionale per la Pace attivo nel continente africano: realizzato un centro multimediale con collegamento internet

L’assisiate Centro Internazionale per la Pace tra i Popoli attivo nel continente africano.

I giovani di Koudougou possono finalmente godere di uno spazio multimediale. Collegandosi a internet attraverso modernissime attrezzature informatiche.

Nel suo asse Smart City, l’ong CIPA (Centro Internazionale per la Pace tra i Popoli), attraverso il suo progetto Comunità Smart, si è speso in modo particolarmente efficace in Africa.

L’impegno si è tradotto in una proficua collaborazione con il Municipio di Koudougou per attrezzare e potenziare il centro di ascolto e dialogo giovanile di KoudoUgou. Sono state dunque realizzate strutture idonee al fine di consentire agli utenti di avere un minimo di comodità per lo svolgimento delle loro attività.

Ci scrive Gianfranco Costa: “Mercoledì 13 ottobre i vari attori hanno proceduto all'inaugurazione ufficiale degli impianti”.

Di cosa si tratta esattamente?

“Si tratta di apparecchiature solari del centro di potenziamento di apparecchiature informatiche con connessione internet”.

Come è stato risolto il problema dell’energia?

“Nell’ambito del progetto, il Comune ha anche usufruito di apparecchiature solari per 6 CSPS; è stato realizzato un capannone e 4 giardini maraicher” [si tratta di market gardening su una piccola area, senza motorizzazione e senza l’uso di prodotti chimici, ndr].

Come ha risposto la comunità africana?

“Il sindaco del Comune, mentre si congratula con l'ONG e i suoi diversi partner per gli impegni assunti, ha esortato i beneficiari a prendersi cura del centro multimediale perfettamente attrezzato”.