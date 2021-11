Aeroporto, non solo Barcellona: Ryanair lancia la nuova tratta Perugia-Vienna

Non solo Barcellona, con i voli disponibili (il martedì e giovedì) dal 29 marzo del 2022. Nel prossimo anno la Ryanair collegherà l'aeroporto internazonale 'San Francesco di Assisi' anche con Vienna. Sul sito della compagnia infatti è spuntata la tratta che collegherà Perugia con la capitale dell'Austria a partire dal 28 marzo. Anche in questo caso due i voli settimanali (il lunedì e il venerdì).

GLI ORARI - La partenza dal capoluogo umbro è fissata per le ore 16.35 con arrivo a Vienna per le ore 18.05, mentre per il ritorno si decollerà dall'Austria alle ore 14.40 il lunedì e alle 14.25 il venerdì, con l'arrivo in Umbria previsto per le ore 16.10 i l lunedì e alle ore 15.55 il venerdì.

La stagione invernale dell'aeroporto San Francesco d'Assisi, partita il primo novembre, spiegava una nota di Sase, "vede la conferma dei voli per Londra, Tirana, Malta (dal 3 dicembre) e Catania". Per il 2022, ha spiegato in consiglio regionale la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, "l’obiettivo di 300mila passeggeri, Covid permettendo, sarà conseguibile con un piano da 16 rotte fin dalla primavera con collegamenti con le più importanti città europee, con tutto il sud Italia, compresa la Sardegna, a due hub internazionali quali Monaco di Baviera e Londra, con tutti risvolti industriali, commerciali e di turismo immaginabili".