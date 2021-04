Aeroporto di Perugia, otto voli Ryanair per l'estate: le rotte per le vacanze

La programmazione di Ryanair da Perugia per l’estate 2021 prevede voli per Bruxelles, Malta, Londra, Vienna e Cagliari, Catania, Lamezia e Palermo

Otto rotte, 21 voli settimanali e la novità Vienna per l'estate 2021. Ryanair annuncia i voli estivi dall'aeroporto di Perugia.

"Grazie all’implementazione dei programmi di vaccinazione - spiega il direttore commerciale di Ryanair, Jason Mc Guinness - che continuerà nei prossimi mesi, il traffico aereo è destinato a crescere e siamo lieti di lanciare il nostro operativo estivo da Perugia, con 21 voli settimanali verso otto destinazioni, inclusa una nuova rotta per Vienna. I clienti Ryanair possono ora prenotare una meritata pausa estiva con la certezza che, se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di ottobre 2021, e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo. Per l’occasione, abbiamo lanciato un’offerta speciale da Pescara con tariffe a partire da soli 19.99 euro per viaggi fino alla fine di ottobre 2021, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di mercoledì 21 aprile sul sito Ryanair.com. Poiché queste incredibili offerte andranno a ruba rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per non perdere l’occasione".

"Ryanair e l’Aeroporto di Perugia - sottolinea Umberto Solimeno, direttore generale dell'aeroporto di Perugia - con questo importante programma dimostrano in un momento difficile come questo ancora di più il sodalizio e le grandi opportunità che possono essere offerte dal nostro ricco territorio in un mix di destinazioni che soddisfano sia il turismo straniero che quello nazionale".