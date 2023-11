Pass Tpl per studenti universitari: formalizzazione dell’accordo entro la prossima settimana

Si è discusso a lungo riguardo il rinnovo dell’abbonamento Tpl, l’agevolazione sui trasporti che permette agli studenti di spostarsi facilmente nella regione e oggi, lunedì 6 novembre, si è svolto a Palazzo Donini un nuovo incontro per discutere e rinnovare gli abbonamenti a prezzo ridotto per i servizi di trasporto pubblico locale, avviati in modo sperimentale nell’anno accademico precedente a beneficio degli studenti dei due Atenei perugini.

Hanno partecipato all’incontro la presidente della Regione, Donatella Tesei e l’assessore regionale ai Trasporti Enrico Melasecche, il sindaco di Perugia Andrea Romizi e l’assessore comunale Luca Merli, il rettore dell’Università di Perugia Maurizio Oliviero e il direttore e dirigenti dell’Università per Stranieri.

Gli Enti hanno elaborato una proposta articolata da sottoporre ai gestori del trasporto pubblico locale al fine di strutturare in via definitiva il Pass Umbria-UniPg ed ampliare la misura, estendendola anche ad una platea di studenti parauniversitari finora esclusi.

Seguiranno incontri, sia con i gestori del trasporto pubblico locale che con i rappresentanti dei nuovi istituti da includere, in modo da affrontare nei prossimi giorni gli ultimi dettagli dell’accordo conclusivo. Gli enti concordemente prevedono la formalizzazione dell’accordo entro la prossima settimana.