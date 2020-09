Accademia, la campagna di comunicazione funziona e vince premio internazionale

Prestigioso premio, quello riconosciuto alla campagna di comunicazione online “Abaonlife” lanciata dall’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia in vista delle iscrizioni al nuovo anno accademico. Il progetto ha vinto infatti il premio internazionale Golden Novum Design Award – categoria Arte Digitale Grafica. Un prestigioso riconoscimento per le idee di design leader a livello mondiale, raggiunto dallo studio Salt&Pepper che ha progettato e realizzato il progetto.

“L'Accademia di Perugia, fra le più antiche in Italia, aveva bisogno di una nuova identità visiva per intraprendere un nuovo passo nella comunicazione web, rivolto al futuro – spiega il professor Paul Robb, dello studio Salt&Pepper, nonché docente di Design all’Accademia – Il nostro staff ha lavorato insieme agli studenti per coinvolgere diversi dipartimenti e aspetti dell'Accademia. La nostra sfida è stata quella di creare un'identità cinetica di marca e un'architettura unificate che dessero anche individualità ai singoli corsi”.

“Per la campagna di iscrizione degli studenti 2020/21, abbiamo sviluppato un sistema di comunicazione che utilizza la grafica in movimento per creare un'ampia tavolozza di immagini fisse. Queste immagini sono state integrate da colori e forme che si sono trasformate insieme per caratterizzare e distinguere i diversi corsi, laboratori e attività dell'Accademia. Il marchio risultante riflette l'etica delle istituzioni di coinvolgimento degli studenti che creano discorsi utilizzando l'arte come catalizzatore”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nello staff hanno iniziato a lavorare anche due ex studenti dell’Accademia, Naser Imache e Tommaso Calderini, quest’ultimo direttamente coinvolto nel progetto vincitore.