Altotevere, furti in serie nel comune di San Giustino. "La situazione è diventata insostenibile"

“Cittadini di Selci esasperati da decine e decine di furti sul territorio, l’amministrazione comunale di San Giustino intervenga con estrema urgenza per non alimentare ancora di più il clima di insicurezza”. E’ l’appello ma anche l’allarme lanciato dai consiglieri regionali Valerio Mancini, Manuela Puletti e Marco Castellari (Lega), insieme al consigliere comunale Corrado Belloni, i quali portano alla luce un grave problema che tormenta ormai da mesi la frazione sangiustinese.

“La situazione è diventata insostenibile – riferiscono i consiglieri altotiberini, raggiunti da diverse segnalazioni dei preoccupati residenti –: si tratta di colpi anomali di ogni tipo, su pertinenze private ma anche orti e campi, dove spariscono spesso attrezzature e addirittura animali da cortile. In un caso è stata portata via perfino una capra”.

“Sembra che gli autori di tutte queste incursioni indesiderate non risiedano molto lontano dai luoghi dove sono stati perpetrati i furti – aggiungono Puletti, Castellari, Mancini e Belloni – ma finora nulla è stato fatto per fermare questa assurda escalation. I cittadini non vivono più tranquilli, soprattutto ora che dovranno lasciare temporaneamente le proprie case per andare in vacanza. Per la Lega la questione sicurezza è primaria e non possiamo permettere che la gente viva in questo continuo stato di allarme e tensione. Chiediamo che l’Amministrazione comunale affronti da subito il problema per ripristinare la serenità nel territorio”.