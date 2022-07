San Giustino, al via l’edizione 2022 di Experimenta

Ritorno alla normalità, voglia di superare un momento difficile, creando momenti di socialità ascoltando buona musica in uno dei luoghi più suggestivi del territorio di San Giustino. Sono questi gli ingredienti di Experimenta 2022, la manifestazione di musica jazz, giunta alla settima edizione con la direzione artistica di Marco Sarti.

La rassegna, curata dall’amministrazione comunale e promossa dal Gal Alta Umbria, si terrà a Villa Graziani durante i 5 mercoledì del mese di agosto.

''Tutti i mercoledì di agosto, l'esedra di Villa Graziani ospiterà talenti del mondo jazz – ha spiegato durante la conferenza stampa di presentazione l’assessore comunale alla cultura -. Non solo, ma a fine serata, ci saranno degustazioni di prodotti, grazie al bando Gal Alta Umbria food Mercato Locale-Eccellenze Agricole a chilometri 0. Per gli spettacoli non occorre prenotazione e l'ingresso è libero. Insieme, creeremo ancora una volta quell’atmosfera magica, data dal connubio perfetto tra arte, storia, cultura proprie di Villa Graziani, i grandi interpreti jazz, nostri ospiti e il nostro grande e affezionato pubblico”.

Il programma di Experimenta prevede mercoledì 3 agosto Costanza Alegiani "Folkways", special guest Fabrizio Sferra; il 10 agosto Nico Stufano Band; il 17 agosto Ramberto Ciammarughi "..una vita! " art project; il 21 agosto Roberto Gatti & Mario Rodriguez Grupo "Change" e per finire il 31 agosto Tamara Usatova freedom project "Jazz from Ukraine"