Mense scolastiche, controlli dei carabinieri del Nas al centro cottura di Cerbara

Si sono svolte nei giorni scorsi delle verifiche ai servizi di ristorazione scolastica del territorio dell’Alto Tevere.

A renderlo noto è l’amministrazione comunale di San Giustino, che ha ritenuto opportuno comunicare alla cittadinanza, in particolare alle famiglie i cui figli usufruiscono del servizio mensa, la visita di controllo da parte dei Nas al centro cottura di Cerbara. Questo spazio distribuisce i pasti, circa 700 al giorno, per la scuola di Cerbara e per quelle dei Comuni di San Giustino e Citerna.



L’attività di controllo ha riguardato le condizioni igieniche dei locali e verificato a campione le procedure di autocontrollo, le modalità di conservazione, la scadenza e le caratteristiche delle materie prime. Tutto è risultato nella norma. Così per quanto concerne il sopralluogo effettuato presso la mensa - gestita dalla cooperativa “Il Poliedro” - dell’asilo nido “Il Cucciolo” dove vengono confezionati circa 25 pasti al giorno. In entrambi i casi sono stati verificati i menù giornalieri.“Ringraziamo - commenta Milena Crispoltoni, assessore alle Politiche scolastiche - tutti i vari soggetti che, a vario titolo e in modalità diverse, siamo consapevoli operare con attenzione per realizzare un servizio mensa di qualità in favore dei nostri concittadini più piccoli”.