Non è facile essere donne in Umbria: è la regione con il più alto tasso di vittime in rapporto alla popolazione femminile

Non è facile, in Umbria e in Italia, essere una donna sia in casa che fuori, sul luogo di lavoro. Oggi si celebra la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne; si tratta di una ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite che ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le associazioni a organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica in quel giorno. Non è una giornata simbolica, ma deve esser operativa e per riflettere veramente. La violenza sulle donne è in continuo aumento. Il femminicidio è la punta estrema, quella più drammaticamente visibile, ma è soltanto una piccola percentuale di un calvario - un vero e proprio calvario - per tante, tantissime donne che vivono in Umbria. Violenze sessuali, violenze fisiche e psicologiche, umiliazioni e violazione dei diritti fondamntali di parità. Non è una teoria, sono dati di fatto.

E' chiara l'analisi della senatrice Nadia Ginetti membro della “Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere”: “Continuano i casi di violenza di genere e maltrattamento anche in Umbria. I dati dicono che, anche se sono in calo durante questo anno a livello nazionale, la violenza sulle donne continua a rappresentare un fenomeno molto significativo. E l’Umbria è la regione con il più alto tasso di vittime in rapporto alla popolazione femminile, come già rilevato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta istituita presso il Senato della Repubblica". Le Questure di Perugia e Terni hanno rilevato come siano sempre di più gli interventi per violenze familiari tanto da richiedere una formazione per gli operatori che devono intervenire. I dati dei due grandi centri di accoglienza in Umbria rendono bene l'idea, seppur molte ancora subiscono in silenzio: a Perugia dal 2014 al 2018 sono state accolte 1435 donne ed ospitate 97 con 102 minori; a Terni le donne accolte sono state 865, di cui 68 ospitate con 74 minori. E nonostante tutto questo dramma e tutta questa mole di lavoro, i centri sono a rischio chiusura o blocco a causa di fondi a singhiozzo da Regione e Stato. Servono fondi strutturali, costanti e non solo per i singoli progetti che spesso vengono rallentati dalla burocrazia, soprattutto per la parte dell'erogazione dei fondi. I dati Istat per l'Umbria indicano che le violenze sulle donne in oltre il 70% dei casi sono da attribuire a mariti, fidanzati ed ex partner, padri, fratelli e amici.

C'è un numero verde in Umbria l'800 861126 specializzato per raccogliere richieste di aiuto e per denunciare la violenza contro le donne: è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni. Rispondono operatrici formate. Il Codice rosso, legge n. 69/2019 di recente approvazione, ha introdotto nuovo strumenti di aiuto per le donne ma ci sono storture da rivedere come hanno messo in evidenza nella commissione al senato: serve rafforzare la formazione e specializzazione degli operatori di polizia e giudiziari, rivedere le pene in caso di violazione del divieto di avvicinanento dell'uomo maltrattante al fine di consentire l’ arresto. Soprattutto non possono mancare le risorse per le reti di aiuto e di protezione per le donne ma anche per il recupero degli uomini maltrattanti. Serve una cultura nuova in Umbria e nel mondo: quella del rispetto, quella del non possesso, quella dell'esempio in casa fondamentale per l'educazione ai figli. Bisogna intervenire ora: uomini e donne devono stare in prima linea, dalla stessa parte.