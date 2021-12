VIDEO Ricostruzione, il ministro Brunetta a Norcia: "Assicurazione obbligatoria contro le calamità"

Il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, in visita a Norcia insieme al commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini, per parlare di ricostruzione e di buone pratiche. "Siamo qui per una buona notizia" ha esordito. La buona notizia è la stabilizzazione di 499 dipendenti del sisma che sono entrati a far parte in maniera stabile delle pubbliche amministrazioni in cui hanno prestato servizio durante l'emergenza sisma. E per le calamità naturali propone uno strumento innovativo.