Superare gennaio, mese critico per l'evoluzione dell'epidemia da covid 19. In particolare per le scuole, una priorità, sottolinea il sindaco di Perugia, Andrea Romizi. E prioritario è tenerle aperte se le condizioni di sicurezza previste vengono garantite. Anche grazie a un monitoraggio continuo e costante che la campagna di screening garantisce.