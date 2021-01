VIDEO Il San Costanzo del Grifo, torcolo anche per Sgarbi ed Elia: "Buona festa ai perugini"

Anche in casa Grifo, in questo 29 gennaio 2021, si festeggia San Costanzo. E dopo il tecnico Fabio Caserta e il regista Salvatore Burrai è toccato anche al difensore Sgarbi (fresco di rinnovo) e all'esterno Salvatore Elia andare a lezione di dialetto perugino dal team manager Francesco Baldoni, per l'occasione professore. E una volta finita l'interrogazione ecco in premio una fetta di torcolo, celebre dolce della tradizione dedicato al patrono di Perugia: "Buona festa a tutti i perugini" è il saluto dei due grifoni nel finale del video pubblicato dal club sul proprio sito e sui suoi profili social.