VIDEO Perugia, anche il Grifo festeggia San Costanzo: lezioni di 'donca' e torcolo

Simpatico siparietto in casa Perugia per celebrare il patrono della città San Costanzo, festeggiato come tutti gli anni oggi (29 gennaio). A due giorni dal 'derby' con l'Arezzo lezioni di 'donca' con l'addetto stampa nelle vesti del professore e poi un assaggio al torcolo per il tecnico Fabio Caserta e il regista Salvatore Burrai, che si cimentano con il dialetto perugino prima di gustare come meritato premio il celebre dolce della festa.