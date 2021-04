VIDEO Caso Suarez, il video dell'esame "farsa" alla Stranieri

L'esame ritenuto farsa dalla Procura della Repubblica di Perugia nelle immagini catturate dalle telecamere degli investigatori. Luis Suarez, calciatore uruguaiano che quest'estate sarebbe dovuto passare alla Juventus, vuole ottenere la cittadinanza italiana per agevolare il passaggio. Per farlo deve ottenere un certificato B1 di lingua italiana. Un certificato Celi che l'Università per stranieri di Perugia è abilitata a rilasciare.

Secondo l'accusa, l'esame viene accomodato, preparato ad hoc con con domande e risposte condivise con il candidato che deve ottenere il certificato in uno spazio temporale ridottissimo e non può certo fallire. L'inchiesta che è scaturita dalle indagini vede indagati gli allora vertici della Stranieri, la docente che ha preparato Suarez, uno degli esaminatori, e una legale della Juventus