Serie B interregionale, la Sicoma Valdiceppo doma la Carver Roma dopo un primo quarto di sofferenza

81-56

VALDICEPPO Rimsa 5, Rosini, Bindocci 2, Bischetti 16, Speziali 13, Buscaroli 15, Meschini 4, Casuscelli 16, Facciolà 4, Berardi 6, Rimolo, Rath n.e. – all Filipetti

ROMA Di Bello n.e., Ciancaglini, Afeltra 5, Bencasa 8, Galli 17, Taurchini 1, Viti, Fucek 2, Pagnanelli 15,Tiburzi, Ranucci, Luvcarelli 8, All Tretta Parziali: 17-19, 27-13, 25-16, 12-8

Sicoma Valdiceppo priva di Rath per risentimento muscolare, inizia con il Capitano Casuscelli in regia, Carver Roma con lo starting five abituale. rimo vantaggio ospite con una bomba di Galli, risponde Casuscelli da sotto 2-3 al 2’, falloso Fucek subito rimpiazzato da Benincasa, errori al tiro e palle perse congelano il punteggio fino 4-6 al 5’ – Galli con 2+ 1 per il mini allungo degli ospiti 4-9 al7’. Buscaroli riduce immediatamente, ma a rimbalzo in attacco Roma è più presente e sigla 7-11. Ancora Buscaroli caldissimo da fuori e Speziali ben servito da Bischetti per il primo vantaggio casa (12-11), dura poco con Benincasa che risponde da 3 per il 12-14, Speziali ancora impatta sul 14-14. Galli da 2 Bischetti da 3 per il 17-16 al 9’. Al primo mini riposo è 17-19 con Roma che muove il punteggio sul finale con i liberi.

Secondo quarto: si apre con libero di Bischetti per fallo tecnico al coach ospite Tretta, poi bel gioco a due Risma -Speziali per il nuovo vantaggio casa 20-19. Si sblocca Risma e ancora Speziali per 24-20, riduce Benincasa 24-22 e coach Filippetti ferma tutto per parlarci su. Si ricomincia, Roma è in confusione, contropiede rapido per il 26-22 di Berardi, e quindi è coach Tretta a chiamare time out al 13’. Difese arcigne e nervosismo congelano il punteggio che si sblocca con una bomba di Bischetti per il 29-22 al 16’che fa accendere il palasport. Galli non ci sta e riduce, Berardi ancora fino al ferro per il 31-24, Jumper di Risma in faccia a Fucek rientrato sul parquet, 35-26 di Casuscelli per il max vantaggio casa al 18’, incrementato con l’ennesima bomba di un Buscaroli caldissimo 38-27, Casuscelli e Lucarelli da 3 si scambiano i favori, ma ancora il capitano Casuscelli dall’arco fa esplodere tutto il palasport per il +15 (44-29), si va al riposo lungo sul 44-32 ma con problemi di falli per Valdiceppo (Casuscelli e Facciolà a 3).

Si riparte come si era chiuso il 2’ quarto, con una bomba di Casuscelli. Risma dall’arco ricaccia indietro Roma 50-35 al 22’, Bischetti converte un rimbalzo d’attacco, Roma è molto fallosa in attacco e muove il punteggio solo con i liberi. Brutta tegola il 4° fallo di Casuscelli al 24’ ma Buscaroli e Bischetti preciso dalla lunetta spingono al max vantaggio 58-38 al 26’. Benincasa rompe il digiuno dei suoi dal post basso, ma Bindocci con i liberi e il jumper di Speziali dalla media mandano a +22 Valdiceppo, che trae grandi energie e profitto dalla sua panchina. 6 punti in fila di Pagnanelli e qualche palla persa di troppo dei padroni di casa inducono Filippetti a chiamare minuto per calmare i suoi sul 64-46, ma Facciolà concretizza gioco a due con Buscaroli per il +20, in chiusura del quarto una bomba di Meschini fissa il 69-48.

Si ricomincia con molti errori al tiro, poi Fucek dalla lunetta e il solito Pagnanelli in 1vs1 confezionano un mini break ospite di 4-0, Valdiceppo ha un passaggio a vuoto, anche commettendo falli che mandano subito in bonus gli avversari già al 34’, ma Casuscelli è in grande spolvero e piazza la bomba del 72-52. Il nervosismo nelle file di Roma aumenta così come gli errori e i falli, e Speziali punisce da 3, siglando la sua gran giornata con il +25 al 35’, costringendo Roma al time out. Risma si esibisce in un paio di stoppate spettacolari, Roma non ne ha più e la partita si trascina verso la conclusione, dove Valdiceppo difende bene il ferro e approfitta per dare minuti anche ai giovanissimi della panchina. Finisce 81-56 per i padroni di casa con il palazzetto tutto in festa per la gran prova di squadra e soprattutto per la prima vittoria casalinga stagionale e il 4° posto provvisorio in classifica.