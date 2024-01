Corpus, trentacinque anni al servizio del benessere dei perugini

Trentacinque anni di storia e di impegno per il fitness e il wellness. Una longevità da record, quella della palestra Corpus di Perugia, che vale alla struttura il primato nella regione. Domenica festa di compleanno speciale per la palestra, alla presenta del sindaco Andrea Romizi. Prima è stata registrata una puntata televisiva della trasmissione NOI Sport, in onda su Retesole mercoledi alle 22, a cui il sindaco è intervenuto insieme ad altri ospiti di eccellenza come Lino Le Voci, Luca Chiavini, Berta Lenza e Gianfranco Mastrangelo, per parlare appunto della storia della Corpus, del ruolo importante che ha avuto e continua ad avere per il benessere dei perugini, e dei famosi abbonamenti vitalizi, altra unicità di questa importante palestra.

Conclusa la puntata si è dato il via ai festeggiamenti con tanto di torta di compleanno, condivisa con clienti e amici di Corpus.

"Ringrazio il sindaco Andrea Romizi per la sua presenza sia in trasmissione che durante i festeggiamenti" queste le parole del presidente e amministratore della Corpus, Gianfranco Mastrangelo.

“Per noi essere qui dopo 35 anni – ha aggiunto - è certamente motivo di orgoglio e in questo momento non posso che ringraziare coloro i quali hanno dato inizio a questa meravigliosa avventura nel 1989, e cioè Claudio Baldella, Patrizia Cecchini e Andrea Ceccarelli, il nostro livello di qualità e attenzione al benessere è sempre stato costante negli anni, le influenze di mercato o i trend del momento non ci hanno mai fatto perdere di vista l'importanza di un sano e corretto allenamento e per fare questo è importante puntare sempre sui migliori istruttori e trainer che ringrazio ufficialmente. Non per ultimo ringrazio davvero tutti coloro che in questi anni hanno deciso di scegliere la Corpus".