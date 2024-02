LA SEGNALAZIONE DEI LETTORI | Scuola primaria Ciabatti ristrutturata ma ancora senza tende

Via Maria Alinda Bonacci Brunamonti 9 · Monteluce

Il vostro articolo del 14 Settembre (Alla nuova scuola Ciabatti risolto anche l'ultimo intoppo: l'annuncio del Comune) dava fiducia e speranza Purtroppo ad oggi, dopo 6 mesi dalle promesse, le tende ancora non ci sono. L unica soluzione messa in pratica sono dei fogli di cartoncino messi sulle finestre dalle maestre per proteggere i loro alunni nelle giornate più soleggiate.