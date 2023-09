IN BREVE Alla nuova scuola Ciabatti risolto anche l'ultimo intoppo: l'annuncio del Comune

Risolto anche l'ultimo nodo della riqualificazione della storica scuola primaria Ciabatti a Porta Pesa che per due anni è stata oggetto di un cantiere per metterla in sicurezza e ammodernare gli interni e gli impianti. Il Comune ha fatto sapere rivolgendosi alle famiglie e al personale scolastico che, in merito all’acquisto delle tende oscuranti per le classi della scuola stessa, l’Amministrazione ha già reperito le risorse necessarie e procederà ad adottare tutti i provvedimenti per l’acquisto. Un piccolo caso era stato sollevato dopo due giorni di scuola per via delle classi che erano esposte proprio al sole nell'orario mattutino. Ci vorrà un po' di pazienza ma tutto sembra risolto.