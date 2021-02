San Valentino 2021, regali speciali (e low cost) per "lui"

Idee romantiche per stupire il vostro amato nel giorno dedicato agli innamorati: ecco come coltivare il romanticismo

Un momento di romanticismo, anche per le coppie di più consumata longevità, aiuta ogni coppia a ritrovare l'emozione del primo sguardo. Ecco perché la festa di San Valentino va comunque celebrata, anche in tempo di pandemia.

Senza troppe pretese, festeggiare il giorno degli innamoriati prolunga l’innamoramento (che di solito tende ad esaurirsi nei primi mesi con la scomparsa delle farfalle nello stomaco) e ravviva il senso del "noi", fondamentale in ogni relazione.

Sono in particolare le donne a percepire l'importanza di questa festa e allora, ecco che per renderla speciale possono organizzare qualcosa di speciale come un arredamento unico per la camera da letto, oppure scegliere un menu romantico per una cenetta speciale e infine scegliere per lui un regalo speciale. Vediamo qualche suggerimento semplice e non troppo costoso.

Idee regalo romantiche per "lui"

1. Spendere poco e stupire il partner, è questo l’imperativo massimo per vincere le attese. niziamo con i dolci fatti in casa, utili per prender eil vostro lui per la gola.

Che siano a forma di cuore, cupcakes o semplici muffin, l’importante è averli realizzati con le proprie mani. Presentatevi alla sua porta con un cestino di vimini pieno di leccornie fatte in casa, stimolerà “l’appetito” del vostro amato.

Se non siete abili ai fornelli, potete facilmente trovare in rete moltissime ricette culinarie, con video e spiegazioni passo per passo. Basterà solo metterci il “cuore”.

2. Avete in mente di improvvisarvi sensuali massaggiatrici? Un olio profumatissimo alle mandorle o dagli odori intensi all’estratto di quercia, renderà una serata piacevole e diversa.

3. Una piccola pianta che arredi la casa da crescere e coltivare insieme. Un gesto che diventa cura quotidiana ed esercizio indispensabile nel mettere alla prova (con piccoli gesti) la vostra sintonia. Per coppie che non temono impegni insieme. Da evitare le piante grasse, che non hanno bisogno di molte cure, orientatevi piuttosto sulla bellezza di una magnolia o di una pianta di orchidea, una piantina di calle (stupende quelle dai toni scuri) o qualsiasi altro fiore che necessiti di cure (insieme).

4. Se il vostro lui non è un tipo romantico, provate a toccare il suo cuore con un libro di poesie. Potrebbe ricredersi! Dalle poesie di Neruda a quelle di Elizabeth Barrett vanno bene, purché sortisca effetti a lungo termine. Se le poesie proprio non fanno per lui, allora andate su un classico che evidenzia e valorizza le differenze di genere, “Gli uomini vengono da Marte e le donne vengono da Venere” di John Gray.

5. Ecco un regalo graditissimo a lui e a voi: l’intramontabile completino intimo. Non lasciate che sia lui a regalarvelo, con il rischio di sbagliare coppa o rendervi troppo volgari. Sceglietene uno adatto al vostro stile e gusto, che vi faccia sentire desiderabili nel massimo rispetto del vostro corpo. E largo alla fantasia. Potete darglielo incartato nel pacchetto o direttamente indossato. L’importante è che sappia che l’avrete regalato a lui!