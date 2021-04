Perugia Timing, l'associazione di cronometristi che "ferma il tempo" ai massimi livelli

Un'eccellenza tutta perugina. Si chiama infatti Perugia Timinig - Associazione Luigi Burini il sodalizio di cronometristi in essre fin dal 1946 che è un punto di riferimento nazionale e internazionale nella rilevazione cronometrica delle manifestazioni sportive. I crono-men di Perugia Timing sono stati i primi nel 1982 ad introdurre in Italia l’informatica nel cronometraggio delle gare in autodromo.

Da sempre il servizio di coronometraggio ufficiale dell'Autodromo dell'Umbria (che si appresta a compiere, nel 2023, i 50 anni di attività) e anche in quello romagnolo Misano International Circuit, il team di cronometristi perugini offre da anni anche il timing ufficiale nel Mondiale Superbike (nonché nel nazionale Campionato Italiano Velocità CIV). Nel 2021, dopo la conferma degli impegni già in corso anche in altre discipline sportive, un nuovo programma si affaccia per i crono-men capitanati dal presidente Marco Prepi.

A partire dal prossimo fine settimana, Perugia Timing sarà infatti impegnato nei campionati italiani velocità auto, con debutto sul tracciato di Monza: la federazione ACI Sport ha infatti scelto di dotarsi di un proprio team di cronometraggio che seguirà tutta la stagione 2021 nei vari circuiti nazionali, cronometrando i vari campionati tricolori.

I punti di eccellenza di Perugia Timing

La Perugia Timing è un'associazione apprezzata per la qualità e la competenza, continuamente aggiornata alle richieste di implementazione dei servizi nel mondo dello sport; oltre alla rilevazione dei tempi in prova ed in gara, offre anche una serie di servizi di supporto come la grafica televisiva e, dal 2020, l’invio di tutti i dati direttamente alle moto in gara con la visualizzazione delle informazioni direttamente sul display. Uno staff numeroso ed altamente preparato che continua a eccellere nel suo campo e portare in alto il nome di Perugia.

Un impegno su più fronti

Con l'ingresso del nuovo pacchetto di Campionati italiani auto, "Adesso il calendario diventa impegantivo - ci spiega il presidente Marco Prepi - perché saremo impegnati su tre fronti con qualche concomitanza da coprire. Ma contiamo sempre sull’impegno di tutti i nostri associati, ai quali si sono aggiunte di recente nuove leve. Perché cronometristi si può diventare, basta volerlo!".