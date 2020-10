Da Ponte San Giovanni al palco dei 'live': X-Factor parla perugino con Blind

Da Ponte San Giovanni al palco dei 'live' di X-Factor 2020. È la storia di Franco Popi Rujan, classe 2020 e in arte Blind, rapper perugino che è entrato nei 12 artisti che si giocheranno la vittoria dell'edizione 2020 del celebre talent-show in onda su Sky. “Sono venuto qui a riscattare me e la mia vita, vivo a Ponte San Giovanni, la prima periferia di Perugia, si può dire un postaccio” aveva detto al debutto.

“Mi ha colpito la fame che ti porti negli occhi e la fragilità che nascondi dietro una corazza che ogni tanto è bene far cadere giù - gli ha detto Emma Marrone, giudice della categoria 'under uomini' per cui gareggia il giovane perugino -. X Factor è un palco davvero difficile e bisogna avere anche una maturità, una maturità che vedo in te”. Dopo 'Cuore nero' (scritto dopo essersi lasciato con la fidanzata) e 'Cicatrici', Blind ha definitivamente conquistato Emma con il suo terzo inedito 'Fatti miei'. E intanto sui social, iInstagram in particolare, è già uno degli artisti più seguiti di questa edizione.