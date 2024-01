Brunello Cucinelli, ecco la collezione uomo autunno inverno della casa di moda di Solomeo

Presentata la nuova collezione della casa di moda Brunello Cucinelli. A Palazzo Corsini a Firenze Brunello Cucinelli ha tenuto la consueta cena in occasione di Pitti. Tra gli ospiti Jeff Goldblum, William Abadie e Stefano Accorsi, il modello David Gandy e i talents Johannes Huebl, Carlo Sestini e Zack Lugo.

La collezione Autunno Inverno ricerca il fascino dello stile maschile distillato nella forma più pura e definita. Gli elementi che hanno fatto la storia dell’eleganza per l’uomo rinascono con un’anima nuova e contemporanea: le forme importanti, ineccepibili e vigorose che appartengono all’immaginario sartoriale degli anni ’80 ispirano un gusto accurato e generoso, pulito e al tempo stesso fluido, sempre leggero e massimamente confortevole, in autentico spirito Brunello Cucinelli.

In tutta la collezione si sviluppa nelle tonalità medie: i beige e i grigi compongono una palette ampia e sofisticata, la cui profondità è arricchita da tonalità mélange, ideali per valorizzare gli interventi metropolitani del nero, del piombo e del blu.

Anche i colori più intensi sono ricchi di sfumature, in particolare l’arancio aragosta, il rosso corallo, il celeste, il kaki e il viola iris, i quali rivelano sempre un aspetto leggermente ingrigito, capace di integrarsi perfettamente nell’armonia cromatica della stagione.

L’elemento distintivo del gusto maschile è rappresentato da forme sartoriali che assumono un comportamento nuovo e attuale. I cappotti dalla spalla sartoriale, il taglio elegante dei trench, gli outerwear della tradizione sono rivisitati in chiave preziosa e ricercata, sempre con silhouette che valorizzano il fisico dell’uomo grazie a linee importanti e al contempo confortevoli.

Abiti dal carattere dinamico non offrono solo una divisa formale ma rappresentano in primo luogo una forma di eleganza versatile, tanto per lo stile quotidiano quanto per i momenti conviviali. I pantaloni sono caratterizzati da forme comode per bilanciare le armonie dei volumi e conferire un’estetica nuova agli elementi sartoriali.

Il fascino dei materiali corre su trame dall’aspetto ricercato, armature chevron e diagonali dall’effetto pronunciato che conferiscono profondità al look. Il gusto strutturato e sartoriale della stagione introduce tessuti che sostengono le forme ma si rivelano soffici, leggeri ed avvolgenti.

Nuovi blend sviluppano funzionalità versatili, uniscono le proprietà tecniche delle fibre sintetiche con il carattere naturale delle fibre di cotone o della lana vergine per infondere un appeal distintivo e prezioso anche a capi più casual. I pellami si concentrano su texture profonde e tridimensionali, arricchite da speciali effetti mélange per la lana degli shearling e da inedite fantasie paisley applicate a laser su morbidi camosci.

La maglieria raccoglie il fascino dei modelli classici per trasfigurarlo in una forma attuale, in equilibrio tra forme essenziali e texture ricercate, volumi accoglienti e particolari distintivi. Punti waffle e filati bottonati arricchiscono le superfici con effetti tridimensionali mentre le fantasie geometriche ispirate agli anni ’70 e ’80 accolgono effetti sfumati e colori che creano un’estetica nuova.

Anche i dettagli partecipano a questo rinnovamento, come i nuovi bottoni in metallo che richiamano un gusto “retrò” con un raffinato approccio contemporaneo, mentre i cardigan più caldi elevano le fantasie della tradizione ad uno stile senza tempo e fungono da soffici outerwear.

L’abbigliamento per le occasioni di gala esalta l’eleganza sartoriale con la preziosa mano dei velluti, arricchiti dalle fantasie Principe di Galles o Paisley in una versione molto delicata, capace di infondere profondità alle sfumature per la sera.

La capsule Montagna interpreta il distintivo gusto Brunello Cucinelli anche nelle piste da sci grazie alla raffinata palette colori ed alla selezione di materiali speciali: morbidi velluti ed eleganti gessati trasmettono il carisma sartoriale all’abbigliamento tecnico.

Le calzature esaltano la ricerca di eleganza maschile con nuovi modelli in equilibrio tra tradizione e innovazione: mocassini invernali, beatles e stivaletti con zip diffondono uno stile ricercato e non convenzionale, mentre derby e boot classici sono rinnovati dalla leggerissima suola in versione chiara.

Le borse, i cappelli, la piccola pelletteria e gli accessori in maglia completano l’eleganza con materiali nobili e lavorazioni pregiate, trasmettendo al dettaglio l’ideale maschile che guida la collezione.