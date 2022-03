Martedì grasso, ovvero il Pancake Day: la migliore ricetta per preparare le deliziose frittelle americane

Se tutti sanno che oggi ricorre il cosiddetto Martedì grasso, ovvero l'ultimo giorno del Carnevale prima dell'inizio della Quaresima, non tutti però sanno che in questo stesso giorno ricorre il Pancake Day.

Si tratta di un dolce tradizionale dell'America settentrionale, ma ormai diffuso ed apprezzate in tutto il mondo, e anche in Italia. Pancake Day: la festa di un dolce sempre più amato anche in Italia

È simile alle crêpe, ma più spesso, generalmente è dolce e si accompagna con sciroppo d'acero, marmellate, crema alla nocciola o burro d'arachidi. Più raramente si mangia salato, sempre nell'ambito della colazione, con uova e bacon.

Il pancake quindi è una sorta di frittella spessa circa 5 mm. Da provare anche abbinato a Nutella, confetture e frutta a pezzi.

Vediamo una ricetta per un pancake velocissimo.

Come preparare i pancake

Ingredienti:

2 tazze di farina 00

2 cucchiai di zucchero semolato

2 cucchiaini di lievito in polvere

1/2 cucchiaino di sale

1 tazza e mezza di latte

2 uova grandi

2 cucchiai di olio vegetale

Zucchero a velo o sciroppo d'acero, per servire

Procedimento:

Metti insieme in una grande ciotola farina, zucchero, lievito e sale.

Aggiungi latte, uova e olio vegetale e sbatti fino a che non sia quasi liscio (anche se ci sono piccoli grumi non è un problema).

Fai riposare la pastella per 10 minuti e scalda una grande padella in ghisa o antiaderente a fuoco medio-alto.

Unisci 1 cucchiaino di olio vegetale nella padella e agita per ricoprirla tutta. Metti 2 cucchiai di pastella nella padella, cuocendo 3 pancakes alla volta. Cuoci sul primo lato fino a quando non compaiono delle bolle in superficie, i bordi iniziano a sembrare asciutti e il fondo è marrone dorato (circa 3 minuti).

Gira i pancakes. Cuoci fino a quando i secondi lati saranno dorati, per altri 2-3 minuti. Trasferisci in un forno o un piatto caldo. Ripeti usando altro olio e cuocendo la pastella rimanente.

I pancakes possono essere conservati in frigorifero in un contenitore ermetico per un massimo di 5 giorni, o congelati per un massimo di 2 mesi.