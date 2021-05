Pancake light, ecco come prepararli

Per mantenere uno stile di vita sano, oltre a fare regolarmente movimento, sappiamo che l'alimentazione corretta è fondamentale. Tra le buone abitudini alimentari, fare la colazione è irrinunciabile; si tratta infatti del pasto più importante della giornata. Anche chi sta seguendo una dieta non deve rinunciare a questo pasto che ci da lo sprint per iniziare al meglio la giornta. Dopo il digiuno notturno, inoltre, specialmente se si fa attività fisica, è ancora più importante fare un pasto in grado di darci le giuste risorse enegretiche.

Che sia dolce o salata, gli alimenti perfetti per una colazione equilibrata sono vari, basta stare attenti alle porzioni. Una pietanza ideale per questo pasto sono i pancake proteici con cioccolato fondente e frutta secca. Su Instagram spopolano i post su questo buonissimo dolce, un piatto ricco che può essere fatto in vari modi: infatti, oltre ad esistere una versione più calorica, è possibile preparare in casa anche più versioni light, basta avere gli ingredienti giusti in dispensa. Ecco una ricetta facilissima per i pancake light.