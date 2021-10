Un ristorante umbro tra i migliori d’Italia per la guida Sushi del Gambero Rosso

C’è anche un ristorante umbro tra i premiati dal Gambero Rosso nella nuova guida Sushi. Si tratta de Il Vizio dell’Hotel Quattrotorri di Corciano che vince le "Tre bacchette".

“Le materie prime sono da urlo - scrive il Gamero Rosso - , a cominciare ovviamente dal pesce, con tonni sensazionali lavorati in casa. Il tutto seguendo la stagionalità delle specie e la massima freschezza possibile. Menzione per la distinzione, nel menù, tra il pesce pescato e quello allevato. Tra i sashimi, da non perdere quelli di pezzogna, dentice reale, gambero rosso. Da provare il nigiri con l’orata di Orbetello, i gunjkan e gli splendidi osomaki (tra tutti, l’anguilla). Uno meglio dell’altro i fantasiosi uramaki. Carta dei vini splendida, con bianchi e bollicine sugli scudi. Si pasteggia anche con ottimi cocktail”.