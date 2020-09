Cosmi al mare con Mastrandrea e Giuliano Sangiorgi. Il leader dei Negramaro: "Genio"

"In realtà un attore, un allenatore ed un musicista sono un’unica persona in cui ognuno sogna di poter essere l’altro". A scriverlo è Serse Cosmi dalla spiaggia del Bonavista Social Summer di Porto Cesareo, a corredo di un'immagine da lui stesso postata su Instagram. Davanti al mare del Salento si vede lui (l'allenatore) tra Valerio Mastrandrea (l'attore) e il ìpadrone di casa' Giuliano Sangiorni (il musicista).

E proprio quest'ultimo, leader e cantante dei salentini Negramaro, rimasto stregato dai 'versi' del tecnico di Ponte San Giovanni, commenta il suo post con una sola parola: "Genio". Tanti i messaggi per l'ex allenatore del Grifo, che si rilassa in vacanza per dimenticare l'amaro esonero dal Perugia che è poi retrocesso in C e prima di andare in Puglia ha trascorso qualche giorno in Sicilia passando anche dalla 'sua' Trapani.