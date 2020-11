A Perugia un nuovo negozio di parrucchieri con un design unico, apre MiDa Parrucchieri

In un tempo così difficile per tutti, aprire un'attività commerciale, con il rischio di doversi sottoporre nel giro di poche settimane a nuove chiusure, può sembrare una follia... invece è un atto di grande coraggio, e di questo va dato atto a due parrucchiere di Perugia, Daniela e Michela, che hanno realizzato in questo incredibile momento storico il loro sogno professionale, inaugrando il loro salone.

MiDa Parrucchieri è stato aperto al pubblico lo scorso 18 novembre, purtroppo senza una meritata festa di inaugurazione per via dei noti motivi: in via San Galigano 19 a Perugia ora è possibile usufruire di questo negozio di parruccchieria tra i più all'avanguardia in città.

Curato nei minimi particolari di design dall'interior designer Gianluigi Contaldi, le due imprenitrici hanno voluto esprimere nella cura dei dettagli l'amore per il proprio lavoro: il legno è l'elemento naturale prevalente nel negozio, dove Michela e Daniela attendono i clienti, nel rispetto delle norme di distanziamento e sicurezza, per un'espeirenza accogliente e piacevole di cura di sè.

"Desideriamo dare un messaggio di speranza in questo momento di forte recessione - affermano le due socie - siamo sicure che verranno momenti migliori per tutti e noi siamo pronte per esserci".