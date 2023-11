VISTI PER VOI A volte ritornano. Come Edoardo Leo, che debuttò a Perugia nel 1994

Lo spettacolo inizia in ritardo perché – spiega l’attore romano – ne sono accadute di ogni colore: code, incidenti, imprevisti (Nobody Knows the Trouble I've Seen).

E, nella fretta di montare scene e collegare cavi, ci sono chitarre che non vanno e volumi sbagliati. Ma lo spettacolo comunque decolla.

Leo propone letture semiserie e tragicomiche. Pezzi autorali (Marquez) e uno strepitoso Baricco (riflessione dolce/amara su “come cambiare un pannolino” al neonato/pollo, amato/odiato, maledettamente incontrollabile per deiezioni anteriori e posteriori).

Testi e variazioni sul tema sono farina del suo sacco, con aneddoti conditi di umanità, sia sul registro comico che su quello serio, civile (i Beatles) e perfino “lirico”.

Uno spettacolo modulare, che (probabilmente) cambia a seconda del luogo, del pubblico e delle circostanze. Offrendo uno spaccato antropologico, raccontando un modo di stare al mondo che è il nostro. Che è il suo.

Vengono messi alla berlina vezzi e vizi di noi italiani: la balla, l’aneddoto, l’esagerazione, la barzelletta “alla ricerca dell’autore perduto”, ascese e cadute dei rapporti personali e familiari. Con ironia e autoironia.

Edoardo Leo scende in platea e improvvisa. Parecchio. Coglie un nostro amico, in leggero assopimento su un palco degli Accademici, e lo perculeggia… amabilmente.

Poi ci regala un quarto d’ora di spettacolo in più. Istrionico. Sincero. Lo avremmo seguito all’infinito.

Per concludere: “Mi chiamo Edoardo Leo. Racconto storie. Ci sono sere, come questa, in cui sono felice di fare il mestiere più bello del mondo”.

Viene giù il teatro. Un pubblico festoso. Una serata che abbassa di molto l’età media degli spettatori. Un genere che non è affabulazione, non è cabaret.

È Edoardo Leo.